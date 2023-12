La mareggiata di Marina di Pisa trascina con se polemiche e accuse

A seguito della mareggiata che si è verificata a Marina di Pisa questa mattina, sono tante le forze politiche che hanno voluto commentare l'accaduto. L'emergenza idraulica sembra ormai un problema concreto che spaventa ogni volta di più.

Il sindaco di Pisa, Michele Conti

"Ho già chiamato il presidente Giani per dirgli che noi siamo molto preoccupati perché il sistema di difesa idraulica a mare è di competenza regionale e abbiamo bisogno di chiudere subito quelle dighe che sono state danneggiate un mese fa e attraverso le quali il mare ha invaso anche oggi l'abitato di Marina di Pisa. La situazione è fuori controllo - ha detto il sindaco di Pisa Michele Conti - è come se l'argine di un fiume non fosse stato riparato e l'acqua di mare a ogni mareggiata entra nelle case, nei locali, negli esercizi commerciali e fa danni. I cittadini sono preoccupati e lo sono ancora di più io come primo cittadino perché la situazione è fuori controllo. Pretendiamo urgentemente lavori di somma urgenza per chiudere le dighe dove sono state danneggiate e sono aperte".

La parole di Diego Petrucci e Antonio Mazzeo

"La situazione è un'altra volta drammatica, ho pure videochiamato Giani per mostrare la nuova mareggiata. È necessario intervenire subito lunedì mattina in somma urgenza per ripristinare le opere di difesa della costa e dell'abitato di Marina senza ulteriori perdite di tempo - ha poi dichiarato il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Diego Petrucci - la Regione è l'ente competente per questo tipo di intervento e se ne deve assumere la responsabilità ".

Al sindaco ha replicato immediatamente il presidente del consiglio regionale, Antonio Mazzeo, in viaggio per San Francisco insieme a 20 startup toscane: "Buttarla sulle polemiche e lo scaricabarile oggi non serve a nessuno - ha commentato Mazzeo - i soldi per i lavori di somma urgenza ci sono già, così come è già partito il reperimento dei massi che devono essere riposizionati però serve aspettare che le condizioni meteo marine consentano di effettuare questi lavori. Dispiace che il sindaco Conti attacchi la Regione invece di collaborare per risolvere il problema".

Il commento della senatrice Zambito

"A Marina di Pisa la situazione è ancora molto critica e molte strade sono ancora allagate, l'acqua però si sta ritirando e questo fa ben sperare - afferma la senatrice Ylenia Zambito leggo che Sindaco e Consiglieri regionali della destra chiamano in causa la Regione, ma si dimenticano che a parte far polemica sulla nomina del Commissario, il governo Meloni non ha tirato fuori un euro per far fronte ai danni subiti da famiglie e imprese nella scorsa alluvione e per i lavori di somma urgenza necessari. In queste ore in commissione al Senato - prosegue la parlamentare Pd - si stanno votando gli emendamenti presentati al dl anticipi ed il nostro, che chiedeva di destinare risorse alle popolazioni alluvionate, è stato accantonato. Infatti il Governo ha presentato un maxiemendamento che si limita a spostare gli adempimenti fiscali al 18 dicembre, una misura che prende in giro tutti. Noi avevamo fatto una proposta molto articolata che doveva spingerli a fare un decreto, perché le calamità si affrontano così; ma niente".