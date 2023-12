La sindaca di Santa Maria a Monte risponde e Fare Insieme: ho solo applicato la legge

In una nota inviata alla stampa, la sindaca Manuela Del Grande ha voluto specificare il suo punto di vista in risposta alle accuse mosse dal gruppo di opposizione Fare Insieme.

“Con stupore, leggo sulla stampa dichiarazioni rese dal gruppo di minoranza Fare Insieme, di un mio atteggiamento antidemocratico e intransigente – si legge nella nota - poiché ho applicato i regolamenti e leggi in vigore.

Nel consiglio comunale del 28 novembre, è stata presentata un’interpellanza, dal gruppo Fare insieme, dopo l’invio dell’ordine del giorno del consiglio comunale da parte del Comune, e secondo il regolamento relativo alle sedute consiliari, l’interpellanza deve avere una risposta entro 30 giorni per scritto o in via orale o motivandone l’urgenza entro 10 giorni. Pertanto – conclude la sindaca Del Grande - in applicazione di suddetto regolamento, che disciplina in modo specifico tali fattispecie, l’interpellanza presentata dal gruppo fare insieme verrà trattata secondo le suddette modalità. Della situazione dell’emergenza del 2 novembre a causa degli eventi metereologici e di tutte le azioni messe in campo dall’Ente, nelle comunicazioni e quindi all'inizio della seduta, ho letto e commentato una relazione in modo puntuale e dettagliato a partire dal 2 novembre fino allo stato attuale. Successivamente dall’Ing. Iannotta, si è soffermato nella parte tecnica e il Consigliere Petri del gruppo Fare Insieme ha ringraziato degli aggiornamenti dati sull’evento del 2 Novembre”.

Non si tratta, pertanto, di atteggiamento intransigente e che si “trincera dietro paraventi burocratici e sterili”, si tratta solo ed esclusivamente di applicazione della legge e dei regolamenti vigenti, che disciplinano l’attività istituzionale del Comune. Al Gruppo Fare Insieme, oltre ad una prima informazione data nel Consiglio Comunale, verrà data risposta all’interpellanza presentata, nei modi e termini del regolamento sopra richiamato e come stabilisce la normativa.