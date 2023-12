Natale sul lungarno, a Capraia e Limite anche i laboratori per famiglie de La Valigia Blu

Questa Domenica 3 Dicembre l’Associazione La Valigia Blu vi aspetta a Limite sull’Arno in Lungarno Trento e Trieste all’interno della manifestazione Natale sul Lungarno 2023 organizzato dal Comune di Capraia e Limite con la Proloco di Capraia e Limite. L’intera manifestazione si svolge dalle ore 10 alle ore 19 con mercato artigianale, stand gastronomici, esposizione e vendita di prodotti delle aziende agricole locali.

La Valigia Blu per questo evento propone un laboratorio natalizio per adulti con i loro bambini per realizzare le Corone di Natale o Corone dell’Avvento. La Corona dell'Avvento rappresenta il cammino di attesa e preparazione al Natale. Le quattro candele, posizionate sulla corona, simboleggiano le quattro settimane dell'Avvento, e vengono accese una alla volta in ogni domenica che precede il Natale. Ogni candela ha un significato preciso: la prima rappresenta la speranza, la seconda la pace, la terza la gioia e l'ultima l'amore. La luce delle candele diventa sempre più intensa avvicinandosi al Natale, a simboleggiare l'arrivo della Luce nel mondo.

Questa tradizione ci aiuta a vivere intensamente il periodo di attesa del Natale, a rallentare il ritmo frenetico della vita quotidiana e a riflettere sul vero significato di questo periodo dell'anno. La Corona dell'Avvento è quindi un simbolo potentemente evocativo, un ponte tra passato e presente che ci connette alle nostre radici e alle nostre tradizioni. Il suo significato e la sua storia ci ricordano che anche nei momenti più bui, c'è sempre una luce che ci guida, una speranza di rinnovamento e di gioia; è un invito a rallentare, a riscoprire la bellezza della condivisione e dell'attesa, a vivere il Natale e il periodo dell'Avvento con consapevolezza e gratitudine.

Inoltre sempre domenica nello stesso orario e sempre in Lungarno Trento e Trieste l'Associazione La valigia Blu ospita l'autrice esordiente Elisa Agrò con il suo primo albo illustrato "I colori di Ãmina", edito da Ibiskos Ulivieri. Un libro introdotto dalla sapienza del professor Carlo Lapucci, con un'analisi che va al di là di ogni immaginazione. Un libro magico e multi tematico, da leggere e rileggere, che sveglia e non annoia mai, di quelli che ci accompagneranno per sempre.

Fonte: La Valigia Blu