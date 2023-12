Onde oltre 4 metri, stop al traffico marittimo al porto di Livorno

A causa di onde oltre i 4 metri e condizioni meteomarine proibitive nel porto di Livorno, il traffico marittimo è stato sospeso. Il vento di Libeccio con velocità superiore a 50 nodi ha causato onde superiori ai 4 metri, impedendo l'attracco di navi e traghetti e sospendendo i collegamenti con le isole. Il forte vento ha portato alla chiusura del viale Italia e alla sospensione delle corse all'ippodromo Caprilli. La Protezione Civile ha anche chiuso parchi e cimiteri a causa dell'allerta arancione per vento e mareggiate. Nel canale di Piombino, i collegamenti per l'isola d'Elba sono regolari, tranne per la compagnia Blue Navy che ha sospeso le corse del traghetto Acciarello. Il governatore della regione ha segnalato precipitazioni intense e aumento dei livelli dei fiumi, senza criticità, mentre il vento ha raggiunto raffiche fino a 125 km/h e mareggiate sulla costa con onde sopra i 3 metri. Alcuni traghetti con le isole sono stati cancellati, e si sono verificati rovesci e temporali, con segnalazioni di locali criticità alla viabilità.