Ricollocata sul ponte Vespucci la targa commemorativa per Idy Diene

È stata nuovamente installata da movimenti cittadini la targa, forse andata persa con il maltempo, sul ponte Vespucci a Firenze in ricordo di Idy Diene, il venditore senegalese ucciso il 5 marzo 2018 proprio sul ponte cittadino dall'ex tipografo Roberto Pirrone.

"Salutiamo con grande soddisfazione la targa per Idy Diene tornata sul ponte Vespucci - sottolineano in una nota i consiglieri comunali di Sinistra Progetto Comune Antonella Bundu e Dmitrij Palagi -. Domani accoglierà uno dei momenti lanciata dalla Rete Democratica, a cui parteciperemo. Vogliamo ribadire la nostra richiesta al sistema istituzionale - aggiungono - il Consiglio comunale ha chiesto di porre una targa ufficiale del Comune di Firenze, non sostitutiva di quella dei movimenti, recentemente scomparsa (probabilmente per il maltempo), ma da collocare al fianco di quella tornata al suo posto. Il sindaco ci sembra voglia provare a dare un po' di sponda a questa ricerca di visibilità della Lega, probabilmente pensando alle europee del 2024. Non è un buon modo per riconoscere l'antirazzismo e l'antifascismo della città".

Per Palagi e Bundu "dispiace un po' per il modo scomposto in cui la Lega e Salvini siano in cerca di recuperare consenso a Firenze, dopo l'evidente crisi che ha visto la fuga di numerose consigliere e consiglieri da Palazzo Vecchio e non solo. Però è inutile continuare a ipotizzare momenti di tensione domani. Il convegno dell'estrema destra nella nostra città sarà un corpo estraneo. Le manifestazioni non sono per regalare visibilità a loro, sono un modo per testimoniare l'antifascismo e l'antirazzismo diffuso sul territorio".