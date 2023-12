Sindacati agricoli chiedono a gran voce più tutele e salari più alti per i 10mila operatori del settore

Salari più alti e tutela dei lavoratori sono le richieste espresse dai sindacati del comparto agricolo Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil, che hanno approvato e varato la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del contratto territoriale degli operai agricoli e florovivaisti delle province di Firenze e Prato.

Questo settore in zona conta ancora circa 10.000 addetti. "Insieme ai nostri delegati sindacali - affermano Flai, Fai e Uila - dobbiamo contrastare tutti quei fenomeni di sfruttamento e di appalti di dubbia trasparenza che purtroppo interessano anche il nostro territorio e sui quali dobbiamo accendere i riflettori. Auspichiamo l'avvio della trattativa con le controparti nei tempi brevi, il rinnovo contrattuale sarà incentrato su un sistema di tutele che sappia guardare al meglio a uno strutturato e solido welfare. Sul salario, chiediamo un importante aumento salariale per il biennio 2024-2025 proprio per poter riconoscere un giusto compenso a quei lavoratori e lavoratrici che tutti i giorni con il loro lavoro contribuiscono a modellare la bellezza dei paesaggi agrari del nostro territorio e garantiscono le produzioni agricole anche di eccellenza tanto apprezzate in tutto il mondo".