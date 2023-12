Doppio intervento per i vigili del fuoco di Prato nel tardo pomeriggio di oggi.

Il primo è stato effettuato nel tardo pomeriggio per un incidente stradale avvenuto in Viale F.lli Cervi. Un'autovettura, per cause in corso di accertamento si è ribaltata ed una persona è rimasta all'interno. I vigili del fuoco, con uso di apposite cesoie e divaricatore ha provveduto a liberare ed estrarre il malcapitato che è stato affidato alle cure dei sanitari.

Nel secondo caso i vigili del fuoco del distaccamento di Montemurlo, sono intervenuti sul Monteferrato poco dopo le 18 per recuperare una ragazza che aveva perso l'orientamento a causa del sopraggiungere del buio. Dopo averla individuata è stata riportata a valle. Sul posto anche il personale del 118 e del soccorso alpino.