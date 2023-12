A Campi Bisenzio riapre dopo l'alluvione l'outlet Cecchi e Cecchi

Ha riaperto in questi giorni l'outlet di Cecchi e Cecchi: invaso da acqua e fango come gran parte dell'area industriale di Capalle-Campi Bisenzio, in meno di un mese è tornato in condizione di riprendere l'attività.

Cecchi e Cecchi è un marchio ben noto a chi ama gli accessori di abbigliamento e i tessili per la casa: sciarpe, scialli, coperte e plaid di fibre preziose e di stili diversi, dallo sportivo all'elegante, dal tradizionale al design più attuale, che dal 1958 rappresentano una realtà fra le più interessanti del comparto a livello nazionale.

L'outlet di via Fratelli Cervi 58 a Campi Bisenzio è una tradizionale meta di acquisti per i toscani e non solo, attratti da prodotti con l'alta qualità del brand a prezzi abbordabili, ideali anche per i regali da fare o da farsi per Natale. Ma anche questo spazio commerciale era finito sott'acqua con l'alluvione del 2 novembre.

"Ce l'abbiamo messa tutta per riaprire in tempo utile per gli acquisti natalizi - spiega Roberta Pecci, presidente di Agolab, l'azienda di produzione che possiede il marchio Cecchi e Cecchi - ci ha aiutato il fatto che lo stabilimento di produzione non abbia avuto problemi con l'alluvione, ma soprattutto è stato determinante il contributo dei nostri dipendenti e dei volontari che sono intervenuti già nelle prime fasi dopo l'alluvione.

Dobbiamo grande riconoscenza anche a nostri clienti che ci hanno manifestato vicinanza e attenzione. Fra questi, un grazie particolare a Bottega Veneta, che ha davvero dimostrato di aver compreso il dramma che stavamo vivendo e che ci è venuta incontro in ogni modo.

Abbiamo potuto recuperare merce non toccata dalle acque, deteriorata solo nella confezione esterna o con minimi danneggiamenti, potendo quindi riallestire l'outlet, che, come di consueto, fino a Natale rimarrà aperto tutti i giorni compresi i fine settimana.

Le altre aziende tessili che fanno capo alla mia famiglia e che sono anch'esse nell'area alluvionata di Capalle proseguono nel percorso verso il ritorno alla normalità: Pecci Filati, Filati Naturali ed Ego riescono ad effettuare spedizioni di prodotti già realizzati prima dell’alluvione; operano attualmente appoggiandosi a imprese esterne e torneranno presto in piena attività. Stiamo quindi superando anche questo disastro e la riapertura dell'outlet Cecchi e Cecchi è positiva anche come buon auspicio per una ripresa più ampia."

Fonte: Outlet Cecchi e Cecchi