Al Fierone di Natale alle Cascine distribuzione gratuita del nuovo settimanale 007

Il nuovo settimanale di storie e approfondimento, 007, diretto da Andrea Spadoni, si presenta alla città in occasione del Fierone di Natale alle Cascine, organizzato da Assidea.

Fino alle 18 di oggi, 3 dicembre, in viale Lincoln, presso lo stand di 007 saranno distribuite copie gratuite dell'ultimo numero, che in apertura affronta il tema dello stadio di Firenze.

Allo stand sono attesi, nel corso della giornata, anche i rappresentanti del movimento Centro per incontrare i cittadini e confrontarsi su come migliorare Firenze, in vista delle prossime elezioni amministrative che si svolgeranno nel 2024.

Per informazioni info@movimentocentro.it