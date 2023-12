Assunzioni nei comuni: la sindaca Barnini firma il contratto per categoria C a Pontedera

A partire da questo mese la sindaca di Empoli, Brenda Barnini, diventa a pieno carico una dipendente del comune di Pontedera con un contratto indeterminato full time nel 5° Settore nello specifico “Attuazione Pnrr e connessione ai sistemi infrastrutturali”.

L’assunzione di Barnini fa riferimento alla graduatoria di un concorso effettuato dall’Unione e al quale la sindaca aveva partecipato un anno fa.

Come si apprende dal quotidiano Il Tirreno, il comune di Pontedera ha siglato una convenzione con l’Unione Valdera che consente l’utilizzo della graduatoria degli idonei al concorso pubblico per esami per la copertura full time indeterminata di due profili di categoria C per vari Comuni aderenti all’Unione Valdera. Uno dei quali vinto appunto dalla sindaca empolese

Barnini è così entrata a far parete del comune pontederese a seguito di una determina pubblicata negli scorsi giorni.

Non muterà, però, l’impegno per la città di Empoli nei prossimi mesi fino alla scadenza del mandato da sindaca la prossima primavera. L’ingresso nel comune di Pontedera è stato infatti puramente formale visto che la prima cittadina ha chiesto l’aspettativa per motivi istituzionali consentita dalla legge fino alla fine del mandato.