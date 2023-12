Grande successo per il cicloraduno dal team Skazzobike a Casteldelbosco

Grande successo del cicloraduno mountan bike organizzato a Casteldelbosco dal team Skazzobike in collaborazione con l’associazione GeniAli e il circolo ENDAS. Più di 100 partecipanti hanno animato le strade boschigiane fin dal primo mattino di oggi, per snodarsi in un percorso nella splendida cornice delle campagne Montopolesi fino a spingersi sulle colline samminiatesi.



Esprimono soddisfazione gli organizzatori in primo luogo per la grande partecipazione di tanti sportivi, poi per la diffusa disponibilità delle associazioni locali e dei volontari che hanno reso possibile tutta la preparazione dell’evento, l’accoglienza, la sicurezza e non da ultimo la realizzazione dei ristori: un grande lavoro dietro le quinte che esprime un grande impegno per la comunità.