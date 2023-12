I Lupi S. Croce non vincono il match. A Grosseto finisce 3-1

Non riesce l’impresa ai Lupi S. Croce, scesi a Grosseto con tanta voglia di riscatto dopo la prestazione incolore offerta con Camaiore. I biancorossi, su un campo tradizionalmente ostico e contro un’avversaria gasata dal buon avvio di stagione, hanno offerto una prova che ha consentito loro di impattare dopo la sconfitta del primo set e giocarsi punto a punto il terzo, ma quanto messo in campo non si è rivelato sufficiente per portare via punti. Grosseto ha fatto la voce grossa a muro (12 contro 4) appoggiandosi molto sul proprio opposto, Pellegrino, autore di 25 punti.

Gli ospiti hanno risposto con un buon servizio (6 aces), percentuali d’attacco non troppo lontane dagli avversari (49% contro 55%) e una ricezione molto più salda rispetto a quella mostrata al Pala Parenti nell’ultimo turno (57% positiva, 22% perfetta). Top scorer è tornato ad essere Brucini, 22 punti per lui, con Petratti subito a ruota, 20 realizzazioni.

Pagliai ha approcciato la gara con lo stesso “6+1” di domenica scorsa: Giannini-Gatto, Russo-Baldini, Brucini-Petratti, Gabbriellini libero. Rolando ha risposto con Grassi-Pellegrino, Galabinov-Alessandrini, Ielasi e De Matteis al centro, l’ex Sposato in qualità di libero.

1 set.

Invicta subito all’arrembaggio. Il punteggio si dilata subito tanto che coach Pagliai sul 14-7 ha già esaurito i time-out. Gli avversari mettono palla a terra con continuità ma anche la Kemas Lamipel scalda i motori e inizia a dar fastidio con le proprie armi. Sul 18-15 i biancorossi ci credono ma Galabinov assesta una prima mazzata conquistando il punto del 22-17. Quella definitiva è a firma Pellegrino, dopo due set-point annullati dalla fiera resistenza santacrocese (25-20)

2 set.

Il livello di gioco della squadra di Pagliai sale ancora, tanto che i Lupi passano a condurre le danze. Massimo vantaggio della prima fase del set è 3-6, poi Invicta accorcia fino al -1 ma la Kemas Lamipel serra le file e trova sempre la giocata vincente per scappar via e tenere dietro gli avversari. Brucini mette a segno il 18-21 frustrando i tentativi di rimonta dei padroni di casa. Sul 20-23 arriva un ace e nel sideout successivo Ielasi trova le mani ospiti: muro a terra e set nelle mani di S. Croce: 20-25.

3 set.

La terza frazione come spesso accade decide la partita. La squadra di Pagliai ci crede, sul 3-6 il collega Rolando ha già messo mano alla prima sospensione tecnica. Grosseto opera aggancio e sorpasso, portandosi addirittura a +3 ma il servizio santacrocese mette Galabinov nel mirino e dal punteggio di 15-15 le due formazioni vanno avanti di pari passo. La vittoria Invicta è di “corto muso”: Alessandrini inventa il 23-21, poi i Lupi commettono errore e Grosseto guadagna il set-point. Il tempo di accorciare, per gli ospiti, e poi sul 24-22 arriva un errore al servizio: la squadra di casa ringrazia e si riporta nuovamente in vantaggio nel conto dei set. (25-22, 2-1)

4 set.

La Kemas Lamipel reagisce ma trova le distanze giuste soltanto nella prima parte del quarto set, giocata sul filo del punto a punto. Un muro di De Matteis permette a Grosseto di volare a +3, e da lì il vantaggio si dilata fino ai cinque match-point guadagnati dal solito Pellegrino. Invicta chiude a muro sul 25-19 e incassa tre punti fondamentali per la propria classifica. La squadra di Pagliai dovrà ripartire da diversi segnali positivi e lavorare per migliorare gli aspetti che hanno funzionato meno.

Sabato gran derby del Cuoio al Pala Parenti contro Toscanagarden Castelfranco, capolista imbattuta di questo girone F.

Invicta MamoSolcaffè-Kemas Lamipel S. Croce 3-1

Parziali: 25-20, 20-25, 25-22, 25-19

Invicta: Caldelli, De Matteis 6, Grassi 2, Pellegrino 25, Alessandrini 14, Rossi, Ielasi 13, Galabinov 11, Rescio, Benedettelli, Sposato. All. Rolando

Kemas Lamipel S. Croce: Brucini 22, Gabbriellini, Russo 4, Matteini 2, Angioli, Petratti 20, Gatto 14, Giannini, Gallina, Moretti, Montini, Garibaldi, Baldini 4, Camarri L., Camarri N. All. Pagliai

Fonte: Ufficio Stampa Kemas Lamipel S. Croce