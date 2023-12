Kemas Lamipel Santa Croce incontrollabile batte 3-0 BCC Tecbus Castellana Grotte

La nona giornata della serie A2 Credem Banca sorride alla Kemas Lamipel che nella sfida contro Castellana Grotte trova una svolta determinante. Dopo settimane in cui la squadra faticava a trovare certezze e coesione il match odierno si era trasformato in un autentico banco di prova. Proprio in questo momento cruciale Santa Croce risponde sul campo con un perentorio 3-0, regalandosi il primo successo rotondo stagionale. Una iniezione di fiducia importante, davanti ad un bel pubblico che, guidato dalla Curva Parenti, ha sostenuto la squadra per tutto l’incontro.

Il match in pillole:

Primo set.

È il turno al servizio di capitan Colli ad aprire il match con un breakpoint a favore dei padroni di casa: 4-0. Coach Cruciani interrompe subito il gioco, al rientro i suoi accorciano le distanze ma Santa Croce serve e riceve meglio: 6-2. Bermudez è falloso e costringe la panchina al secondo discrezionale nel punteggio di 9-2. La Kemas Lamipel è ordinata a muro, incisiva al servizio e tiene le redini del gioco: 14-4. Non basta il tentativo al servizio di Cianciotta ad interrompere la scia positiva di Santa Croce che entra nella fase calda del set sul 20-7. Anche Bermudez cerca di spezzare il gioco dei toscani sia al servizio che in attacco ma Allik, d’astuzia, trova il set-point sul 24-13. Lawrence, lasciato muro a 1 da Coscione, con una diagonale chiude 25-14.

Secondo set.

Nella seconda frazione di gioco vediamo ancora Santa Croce molto aggressiva al servizio che costringe la panchina di Castellana a chiamare time-out in apertura: 6-3. Al rientro il servizio di Mati affonda nuovamente il colpo con il tabellone che segna il 9-4. Cianciotta ferma a muro Lawrence ma l’opposto cubano si fa subito perdonare prima in attacco poi al servizio con il breakpoint che vale il 15-7. Coscione serve magistralmente i suoi che lo premiano con il 19-11. Balestra al servizio tenta di accorciare le distanze e costringe Bulleri al primo timeout del match sul 19-14. Al rientro i suoi lo premiano centrando il setpoint sul 24-17. Allik mette poi la firma sul 25-18.

Terzo set.

Anche la terza frazione di gioco si apre con i toscani aggressivi al servizio che subito si portano avanti 4-1. Castellana questa volta non ci sta e aggredisce i padroni di casa sia al servizio che a muro centrando la parità sul 6-6, poi il vantaggio sul 7-8. Lawrence pareggia i conti sul 9-9 e il set prosegue punto a punto con Lawrence sugli scudi da un lato e Castellana incisiva al servizio dall’altra: 13-13. Il doppio errore dei pugliesi vale il 15-13 e costringe Cruciani al primo time-out del set. Bulleri inserisce Parodi per Colli e complici svariati errori degli ospiti Santa Croce mantiene il +2: 19-17. Ciccolella con un doppio primo tempo pareggia nuovamente i conti sul 19-19 ma l’opposto biancorosso trascina ancora i suoi, a differenze di Bermudez che commette il doppio errore diretto che vale il 23-20 sul servizio di Parodi. Allik centra il 24-21 poi Mati concretizza il 25-22, 3-0.

MVP dell’incontro Klistan Lawrence, premiato subito a fine gara dallo storico sponsor biancorosso Codyeco.

Kemas Lamipel Santa Croce - BCC Tecbus Castellana Grotte 3-0

Parziali: 25-14, 25-18, 25-22

Kemas Lamipel Santa Croce: Coscione 0, Allik 7, Mati 10, Lawrence 18, Colli 7, Cargioli 7, Gabbriellini (L), Parodi 0, Brucini 0, Giannini 0, Loreti (L). N.E. Matteini, Petratti, Gatto. All. Bulleri.

BCC Tecbus Castellana Grotte: Fanizza 4, Cianciotta 8, Ciccolella 4, Bermudez 13, Pol 4, Ceban 3, Princi (L), Balestra 3, Rampazzo 0, Guadagnini 0, Battista (L), Iervolino 0. N.E. Menchetti. All. Cruciani.

ARBITRI: Sessolo, Giglio. NOTE - durata set: 22', 27', 30'; tot: 79'.

Fonte: Ufficio Stampa Lupi Pallavolo