Persona caduta con il parapendio soccorsa dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco del comando di Pistoia, insieme al personale sanitario del 118 e del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano, sono intervenuti per soccorrere una persona caduta con il parapendio nei boschi del Comune di Serravalle Pistoiese in prossimità di via San Giusto, tra gli abitati di Casalguidi e Montevettolini.

Sul posto per il recupero del ferito è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso Pegaso. La persona è stata poi trasportata all'ospedale Careggi di Firenze.