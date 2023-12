Soccorritore della Misericordia metta in salvo un cagnolino scivolato in un cunicolo

È da sempre abituato a soccorrere le persone, Vincenzo Ferlino, volontario che presta con passione il suo servizio con la Misericordia di Empoli.

Questa volta, però, non ha soccorso nessuna persona in difficoltà raggiungendola con la sua ambulanza: questa volta ha salvato un cagnolino che era scivolato dentro un cunicolo.

Il cucciolo, forse per problemi collegati alla vista, era caduto in un cunicolo buio nella zona compresa fra Carraia e Corniola. Appena se ne è accorto, Vincenzo ha contattato gli uomini della municipale di Empoli che sono accorsi sul posto per prestare aiuto.

Nel frattempo, il volontario della Misericordia, ha preso una scala e si è calato nel cunicolo recuperando l’animale, impaurito ed infreddolito.

Per il cagnolino solo tanta paura: appena estratto dal pertugio è stato affidato al servizio veterinario dell’Asl e successivamente condotto il canile, un luogo sicuro dove chi lo avesse smarrito può recarsi per riportarlo finalmente a casa.