Un arresto a Fucecchio con precedenti per maltrattamenti

Un 41enne marocchino è stato arrestato dai carabinieri di Fucecchio per violazione della misura cautelare personale che gli imponeva il divieto di avvicinamento all’ex compagna a seguito di maltrattamenti contro familiari e conviventi.

L'uomo, che dal giugno del 2021 è soggetto a questa restrizione, nel settembre dello stesso anno era stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Firenze per le reiterate violazioni alle prescrizioni del divieto di avvicinamento alla ex compagna.

Venerdì l'uomo è stato nuovamente sorpreso nei pressi dell'abitazione della donna violando ancora un volta il divieto di avvicinamento in vigore. I carabinieri lo hanno quindi arrestato in flagranza di reato.

Su disposizione del magistrato è stato poi trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo fissato per oggi.