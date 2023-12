Un albero di Natale donato alla scuola di Marcignana

Donare un albero ai più piccoli ma anche ai più grandi da mettere a dimora nei giardini della loro scuola, per vederlo crescere e cambiare in ogni stagione. È un po’ questo il leit motiv di queste ultime settimane che ha regalato in alcuni plessi scolastici la messa a dimora di alcuni nuovi alberi.

Questa mattina, lunedì 4 dicembre 2023, l’assessore all’Ambiente del Comune di Empoli, Massimo Marconcini, si è recato alla scuola primaria di Marcignana dove è stato donato un albero di Natale dall’agenzia di Empoli Egiimmobiare, rappresentata dalla signora Olivia Costagli. Presente anche il presidente del Consiglio comunale di Empoli, Alessio Mantellassi.

«Anche questo gesto va ad aggiungersi ai molti che hanno reso protagonisti nuovi alberi messi a dimora nei giardini di vari plessi scolastici nelle scorse settimane, accrescendo il patrimonio naturale della città – ha sottolineato l’assessore Marconcini -. Nuovi alberi sono vita e ringrazio la Egiimmobliare che ha regalato l’albero di Natale alle alunne e agli alunni della scuola primaria di Marcignana, rappresentata dalla signora Olivia Costagli. Lo decoreranno a loro piacimento insieme alle maestre e poi, trascorso il periodo delle festività, troverà ‘casa’ nel giardino della scuola per tornare a essere riutilizzato».

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa