Alluvione Campi Bisenzio, una nuova raccolta per i residenti di via Cetino

"A distanza di qualche settimana i riflettori si sono abbassati, non ci sono più i servizi del TG che inquadravano le strade distrutte del nostro paese e proprio adesso è necessario intervenire per aiutare chi in pochi minuti ha visto andare in frantumi i sacrifici di una vita, i ricordi più cari, gli oggetti di tutti giorni, i libri di scuola e tanto altro".

A più di un mese dall’alluvione che ha colpito la Toscana il 2 novembre, a Campi Bisenzio c’è ancora bisogno di solidarietà. Così Giovanni Billocci, tra i pochi a non aver subito danni, ha avviato una raccolta fondi su GoFundMe per i suoi concittadini.

"Dobbiamo trovare - scrive - la forza per far ripartire tutte queste persone e farle tornare a sorridere di nuovo".

"Lo scopo di questa raccolta - spiega - è dare un sostegno concreto ad alcune famiglie, principalmente residenti di via Cetino, violentemente colpite dalla furia del fango, a ripartire ripristinando prima possibile quello che avevano costruito".

"L'obiettivo - aggiunge - è vedere quanto prima le luci delle case di questa via illuminarsi di nuovo".

In pochi giorni Giovanni ha raccolto tremila euro. L’iniziativa ha ricevuto decine di donazioni ed è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/4srp/la-popolazione-di-campi-bisenzio-alluvionata