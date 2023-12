L'Atletica Fucecchio compie 35 anni, festa alla Calamita

Una serata per festeggiare un grandissimo traguardo, non soltanto sportivo ma anche sociale. E' quella che sabato scorso, 2 dicembre, ha riunito la grande famiglia dell'Atletica Fucecchio in occasione del 35esimo anniversario di attività dell'associazione sportiva, nata nel 1988. La festa si è tenuta presso i locali della Calamita, dove atleti, tecnici e dirigenti hanno festeggiato insieme a tutte le famiglie dei tesserati. Alla serata sono intervenuti anche il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli, la vice sindaca Emma Donnini e l'assessore allo sport Fabio Gargani, che hanno portato i saluti dell'amministrazione comunale.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa