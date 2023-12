Aumento casi di influenza e Covid, weekend affollato in pronto soccorso a Pisa

In queste ore e nei giorni a ridosso del fine settimana si sta registrando un iperafflusso di pazienti al Pronto soccorso dell’Aoup a causa della concomitanza di una serie di fattori legati alla stagionalità e alle basse temperature, con l’aumento dei casi di sindromi influenzali soprattutto nei pazienti fragili e dei casi di Covid in pazienti venuti al Pronto soccorso per altre patologie, destinati al ricovero e incidentalmente risultati positivi al tampone Covid.

La necessità della separazione dei percorsi per pazienti positivi al Covid in Pronto soccorso (che, in caso di ricovero, vengono destinati in ‘Covid room’ presenti all’interno dei vari reparti) è una delle cause che rallenta le procedure e il turn-over dei posti letto e aumenta le attese dei codici di minore gravità.

In ogni caso l’Aoup sta provvedendo a fronteggiare questo iperafflusso con azioni mirate scusandosi al contempo con i pazienti per i disagi nelle attese dei codici minori e precisando che quelli ad alta-media gravità nel pronto soccorso hanno sempre la priorità.

Fonte: Aoup - Ufficio Stampa