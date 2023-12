Danni alluvione Vinci, il Comune in supporto a cittadini e aziende

Le attività produttive e i cittadini di Vinci, da oggi, potranno compilare la domanda di ricognizione e richiesta danni alluvione – dopo quanto accaduto tra il 2 e il 3 novembre - attraverso la procedura online. Per poter accedere alla procedura è necessario andare sul sito della Regione Toscana all'indirizzo https://bandi.sviluppo.toscana.it/emergenze/ mentre le istruzioni per la compilazione si trovano sul sito https://bandi.sviluppo.toscana.it/emergenze/manuale/. La procedura rimarrà attiva fino al 31 dicembre 2023.

Il Comune di Vinci ha attivato un indirizzo mail (supportorichiestadanni@comune.vinci.fi.it) al quale cittadini e aziende possono inviare richieste di informazioni. Per assistenza e per la compilazione della domanda è attivo il servizio Caaf Cgil Toscana, in viale Togliatti 190 a Sovigliana-Vinci: lo sportello riceve su appuntamento, inviando una mail a spivinci@firenze.tosc.cgil.it o chiamando lo 0571902671.

A livello regionale sono a disposizione anche gli indirizzi mail supportoemergenze@sviluppotoscana.it (per supporto informatico) e assistenzaemergenze@sviluppotoscana.it (per chiarimenti sui contenuti).

“Il nostro territorio è stato pesantemente colpito dall'alluvione – ha dichiarato l'assessore alle attività produttive del Comune di Vinci Paolo Frese -. Da parte nostra c'è tutto il supporto possibile per poter assistere i nostri cittadini in questo momento complicato”.