Danni da alluvione, due sportelli della Cgil nell'Empolese per la ricognizione danni

Attivazione da parte della CGIL del servizio di compilazione per il modello per la ricognizione dei danni subiti dalla popolazione alluvionata nel territorio dell'Empolese Valdelsa.

Per aiutare chi deve accedere al servizio nel nostro territorio abbiamo aperto due sportelli, uno a Empoli e uno a Fucecchio.

Per prenotare è possibile chiamare al numero 348.6243192 dal lunedì al venerdì con orario 9-13 e 15-18. Il servizio è rivolto esclusivamente a chi deve prenotare nelle sedi di Empoli e Fucecchio.

E' inoltre possibile telefonare al Call center CAAF Cgil 800.730.800 (per numeri fissi), o 199.100.730 (per cellulari). Le nostre Camere del Lavoro sono comunque a disposizione per chi volesse rivolgersi direttamente a noi.

Fonte: Cgil Empolese Valdelsa