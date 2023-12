Disservizi Alia, Cordone (Lega): "Code di un'ora a Fucecchio per ritirare sacchetti per gli imballaggi"

Marco Cordone (vice segretario provinciale di Firenze della Lega Salvini Premier), interviene sulla gestione e lo smaltimento dei rifiuti da parte di Alia nell' Empolese Valdelsa.

"Ho ricevuto diverse lamentele sia per il territorio di Empoli che per quello di Fucecchio, dove sono consigliere comunale, per quanto riguarda lo smaltimento e la gestione dei rifiuti, sia in merito al ritiro della spazzatura che per quanto riguarda la consegna del materiale dove depositare il rifiuto.

In merito al territorio di Empoli, ne parlerò con la Segretaria della Lega Tiziana Bianconi e col Capogruppo del Carroccio in Consiglio Comunale, Andrea Picchielli, poiché sembra che alcuni operatori di Alia, svuotino i bidoni dei rifiuti ma non passino il TAG al lettore ottico mentre per quanto riguarda Fucecchio, alcuni operatori commerciali mi hanno riferito di code lunghe anche un'ora per ritirare i sacchetti per gli imballaggi, tant'è che gli utenti interessati poi, dovendo andare a lavorare, hanno rinunciato a ritirare il materiale per smaltire i rifiuti, con l'intento di riprovarci la volta dopo.

Magari, per dare un servizio migliore all'utenza, si potrebbe pensare ad uno sportello per le pratiche ed i chiarimenti e ad uno, per la consegna dei contenitori per smaltire i rifiuti. Come Lega, dopo avere segnalato queste problematiche, chiediamo a chi di competenza, di intervenire prontamente, per risolvere queste criticità".