Un'autocisterna carica di gpl è finita contro il guard-rail della Sgc Fi-Pi-Li poco dopo l'uscita per Montopoli verso Firenze questo pomeriggio. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del comando pisano, i quali hanno messo in sicurezza l'area interessata dall'incidente. Non si è verificato alcun rilascio di carico in strada. È stato chiuso al transito il tratto verso Firenze. Si consiglia l'uscita a Montopoli o ancor prima a Pontedera.