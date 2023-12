Fidapa Empoli, al via al nuovo anno sociale: "Voce a tutte le donne"

"È mia intenzione proseguire il bellissimo lavoro di promozione territoriale, svolto da Benedetta Taddei nel biennio appena concluso, in cui i valori di Fidapa sono stati coniugati con la riscoperta delle nostre radici empolesi. Nello stesso tempo, cercheremo tutte insieme di impegnarci a favore della grande questione femminile per l’autonomia e l’autodeterminazione delle donne".

Sono queste le parole pronunciate da Lucia Ceccanti, neopresidente della sezione empolese Fidapa BWP Italy (Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari), ad apertura dell’anno sociale 2023-2024, inaugurato il 3 dicembre a Villa Monteverdi di Limite Sull’Arno, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni cittadine, socie, amici e loro familiari.

"Per realizzare i nostri obiettivi metteremo in campo iniziative territoriali attraverso meeting e convegni - ha proseguito Ceccanti. Stiamo già lavorando sul tema del lavoro femminile e della sicurezza nei luoghi di lavoro. È un tema a cui tengo molto e che assieme a me vedrà impegnate due past presidenti, Maria Antonietta Cruciata e Giulia Taddei, alcune nostre socie quali Valentina Cioni, Maria Cira D’Antuono, Cristina Marconi, Elisabetta Renieri, Patrizia Sani, in stretta collaborazione con l’avvocato generale dell’INAIL, Antonella Ninci. Noi siamo un movimento di opinione che lotta per i diritti delle donne e che, come tale, cerca di dare voce a tutte le donne, anche a quelle che voce non hanno".

Il programma della neopresidente Ceccanti, supportato dalla sua squadra, prevede anche la promozione delle arti in tutte le sue infinite declinazioni, creando e rafforzando sinergie già avviate, come nel caso della collaborazione con il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni.

All’apertura del nuovo anno sociale erano presenti, fra gli altri, Alessio Mantellassi delegato del sindaco del Comune di Empoli e presidente del Consiglio comunale, il Colonnello della Compagnia dei Carabinieri di Empoli Daniele Riva, la presidente della Sezione Fidapa di San Miniato Camilla Giugni insieme alla socia Daniela Vallini, il presidente del Lions Club di Empoli Eugenio Tinghi, il presidente del Rotary di Empoli Andrea Cantini, il presidente dell’Associazione Astro Paolo Scardigli, il Maestro Lorenzo Ancillotti, che ha illustrato nell’occasione il programma della stagione concertistica 2024 del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, il dottor Giovanni Guerri, e la presidente della ProEmpoli Rossana Ragionieri. La serata è stata allietata dalle musiche del Trio di archi (due violini e una viola) "Promenade d'arch" del CAM, scuola di musica di Empoli.

Fonte: Fidapa BPW Italy - Sezione di Empoli