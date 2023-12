Formazione e lavoro, oltre 100 corsi gratuiti a Pisa nel programma Gol

Formazione e lavoro per una città delle competenze che crea qualificate occasioni di occupazione. Sono in partenza oltre 100 corsi gratuiti del programma GOL (garanzia occupabilità per i lavoratori) finanziato con il Pnrr: mercoledì 6 dicembre dalle 10 alle 12 presso la biblioteca dell'ex Convento dei Cappuccini a Pisa, in via dei Cappuccini 2B, l'open day aperto a tutti. «Grazie ad una rete formata da una serie di importanti realtà del territorio attive nella formazione e con il coinvolgimento del centro per l'impiego, Pisa è stata in grado di rispondere al bando del Pnrr e oggi può offrire nuove opportunità di formazione e di inserimento lavorativo con tre cataloghi, che insieme ai nostri partner abbiamo messo a punto, differenziati a seconda dei settori di interesse e delle persone a cui si rivolgono - spiega Grazia Ambrosino presidente della cooperativa Aforisma capofila del progetto - i corsi permetteranno ai partecipanti di interfacciarsi con le tante imprese che cercano lavoratori formati, l'obiettivo è migliorare le condizioni di lavoro arricchendo il territorio di competenze affrontando il mismatch, cioè il mancato incontro tra domanda delle imprese e disponibilità dei lavoratori qualificati». Molte sono le opportunità dal catalogo Vite per il settore edilizio e del mobilio, al catalogo Farmaprossima per l'ambito farmaceutico, chimico e dei servizi sociosanitari, fino al catalogo 'Pisa in rete' per costruire percorsi di inserimento lavorativo su misura, in sinergia con il Centro per l’impiego,

A partire da Vite, proposto in collaborazione con l'Ente Scuola Edile e CPT della Provincia di Pisa, con Industria Servizi Formazione S.r.l agenzia formativa dell'Unione Industriale Pisana e con il Comitato Tecnico Paritetico della Toscana: 15 corsi nell'ambito legno-mobilio e costruzioni. Si spazia dalla progettazione con strumenti Cad, Cam e disegni 3D, che insegnano a creare modelli virtuali, al corso per imparare ad eseguire al meglio i lavori di finitura, verniciatura, laccatura e doratura, fino al corso per l'installazione di impianti termoidraulici con lezioni aggiornate in base ai più recenti prodotti in commercio. Valentina Baldacci, coordinatore dell'Ente Pisano Scuola Edile e CTP della Provincia di Pisa e Paolo Buzzi, amministratore delegato Industria Servizi Formazione Unione Industriale Pisana, sottolineano l’importanza della formazione di qualità «strumento per fornire ai partecipanti le competenze indispensabili ad entrare nel mondo del lavoro e per creare occupazione aiutando le imprese a trovare le figure professionali richieste, spesso di difficile reperibilità».

Farmaprossima si rivolge alle persone interessate ai campi farmaceutico, chimico e servizi sociosanitari che a Pisa sono tra i settori di punta. Oltre ai corsi già partiti, sono disponibili percorsi formativi su pianificazione e organizzazione della produzione chimica, gestione di studi clinici, mediazione linguistica e culturale per facilitare l'accesso ai servizi. I partner sono: Pegaso Lavoro, Mds agenzia formativa, Fondazione Vita Its nuove tecnologie della vita, Fare Lavoro, Archademy. «Le attività mirano ad aumentare le competenze e favorire la formazione di figure professionali maggiormente spendibili per le realtà imprenditoriali del nostro tessuto provinciale, in particolare nel settore farmaceutico e chimico» continua Giulia Cecchi responsabile comunicazione di Archademy Srl, agenzia formativa del Gruppo Archa, azienda pisana nata 35 anni fa come laboratorio analitico e servizi alle imprese nel campo ambientale.

L'ultima novità è il percorso e catalogo 'Pisa in rete' dedicato alle persone con bisogni complessi, disoccupati o inoccupati che si trovano ad affrontare per la loro condizione sociale ulteriori ostacoli e barriere. L'obiettivo è supportare le persone, accompagnarle, avvicinarle o riavvicinarle al mondo del lavoro con azioni di supporto e insegnamenti dedicati: il percorso offre anche un catalogo di 90 corsi che forniscono competenze digitali, linguistiche, culturali e professionalizzanti, con la possibilità di attivare fino a 275 tirocini. I partner: Il Cammino Società Cooperativa Sociale; Copernico Scarl; Formatica Scarl; Imofor Toscana Società Cooperativa; Arnera Società Cooperativa Sociale.

Sul sito www.aforismatoscana.net si trova il catalogo con tutti i corsi disponibili. Contattando Aforisma le persone interessate potranno ricevere indicazioni dettagliate sul piano didattico dei corsi e sulle modalità di iscrizione da effettuare presso il Centro per l’impiego. La sede della cooperativa in via dei Cappuccini 2/b a Pisa è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Il numero di telefono è 050 2201288, la mail info@aforismatoscana.net.

Fonte: Ufficio Stampa