Giani incontra la delegazione di Legacoop: "Governo ascolti la voce delle cooperative sociali"

Oggi pomeriggio il presidente della regione Toscana Eugenio Giani ha incontrato una delegazione di lavoratori di cooperative aderenti a Legacoop che si sono riunite sotto la presidenza regionale in difesa delle coop e per chiedere la tutela del potere di acquisto dei soci lavoratori. In piazza Duomo si sono dati appuntamento i lavoratori di cooperative sociali che gestiscono servizi sociosanitari ed educativi, di produzione e servizi, culturali e forestali.

"Il governo nazionale – ha detto il presidente Giani – deve ascoltare la voce del mondo delle cooperative sociali, una realtà importante per il paese e che sta oggi vivendo un momento di particolare difficoltà. La situazione economica, con l’effetto degli aumenti dei costi, a cominciare da quelli dell’energia, incide pesantemente nell’ambito di appalti e subappalti. Per questo diventa fondamentale mettere in campo ogni strumento per tutelare la qualità del lavoro e per garantire stipendi adeguati al costo della vita per i soci lavoratori. La Regione – ha sottolineato Giani – farà la sua parte, agendo soprattutto sulla attività di controllo degli appalti: sia su quelli di diretta pertinenza regionale che su quelli delle aziende partecipate e delle centrali di acquisto di beni e servizi".

Insieme al presidente Giani erano presenti l’assessore al sociale Serena Spinelli, il presidente della commissione sanità e politiche sociali Enrico Sostegni, i consiglieri regionali Massimiliano Pescini e Fausto Merlotti; mentre per Legacoop il presidente nazionale Simone Gamberini, quello regionale Roberto Negrini, accompagnato dalla vicepresidente regionale Irene Mangani e dai responsabili delle cooperative sociali e di produzione e servizi Assunta Astorino e Ivan Ferrucci.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa