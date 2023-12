Ladri di sigarette e marche da bollo in un bar del Chianti

Via sigarette e marche da bollo dopo il furto in un bar di San Casciano lungo la sp12 Val di Pesa, nel Chianti. Questa notte alle 2.30 è avvenuto il colpo. Dopo che è scattato l'allarme, le guardie giurate sono entrate in azione assieme ai carabinieri. I malviventi sono entrati da un vetro nella finestra sul retro: dopo averlo rotto, hanno fatto razzia di sigarette e valori bollati a portata di mano. Il danno è da quantificare. Le immagini della videosorveglianza aiuteranno nella ricerca dei responsabili.