Lancia bici contro la polizia per sfuggire al controllo, arrestato con la droga a Empoli

Un 27enne nigeriano è stato arrestato dalla polizia di Empoli lo scorso sabato 2 dicembre per detenzione ai fini di spccio e resistenza a pubblico ufficiale, lanciano una bici contro due agenti delle volanti.

Tutto parte alle 22.30 con un controllo da parte degli stessi agenti nei pressi di piazza San Rocco. Il ventenne era a bordo della sua bici e alla vista della pantera delle forze dell'ordine ha proceduto verso viale della Repubblica. Quando è stato fermato ha messo velocemente qualcosa in tasca, ha dato gomitate e poi ha lanciato la bici contro gli agenti.

Non è servito perché dopo pochi metri gli agenti lo hanno fermato. Nelle tasche aveva nascosto 11 ovuli di anfetamine e metanfetamine, per 120 grammi di droga, oltre a 100 euro circa in banconote di piccolo taglio, forse provento dello spaccio.

La droga è stata sequestrata, gli agenti non hanno riportato lesioni.