Leggere l'Ambiente, Gestri e Peruzzi ospiti degli eventi culturali di Cerreto Guidi

Hanno preso il via nelle settimane scorse le iniziative promosse dal Comune di Cerreto Guidi e dal Centro di Ricerca Documentazione e Promozione del Padule di Fucecchio Onlus, con il contributo della Regione Toscana. “Leggere l’Ambiente- Presentazione di libri sull’ambiente e visite sul territorio”, è un interessante viaggio alla scoperta del Padule. La prossima presentazione in Biblioteca (inizio alle ore 21,00- ingresso gratuito), è prevista per Giovedì 7 Dicembre con il libro “I fiori di Leonardo. La flora vascolare del Montalbano in Toscana”. Interverranno gli autori, i botanici Giovanni Gestri e Lorenzo Peruzzi.

Le qualità intrinseche che fanno parte del patrimonio genetico di ogni uomo hanno la necessità, per esprimersi compiutamente, di un ambiente idoneo in cui svilupparsi, soprattutto nelle prime fasi della vita. Leonardo da Vinci ha potuto godere nella sua infanzia di un ambiente particolarmente favorevole: il Montalbano, che ha contribuito ad affinarne il suo gusto pittorico.

Un territorio così stimolante e ricco dal punto di vista naturalistico non poteva rimanere inesplorato. Anche altre motivazioni hanno indotto gli autori ad intraprendere la ricerca oggetto di questa pubblicazione: l'amore per la natura, il desiderio di preservarla e di trasmetterla più bella e inalterata possibile ai nostri figli.

La ricerca ha evidenziato una spiccata diversità floristica: oltre 1400 specie, pari a circa un terzo di tutta la flora della Toscana, che non potranno mancare di attrarre, insieme alle emergenze archeologiche e artistiche, un pubblico sempre più vasto di appassionati e di cultori della natura.

Giovanni Gestri, nato a Prato, medico e appassionato botanico, da anni effettua ricerche di campo sulla diversità floristica della Toscana.

Lorenzo Peruzzi, nato a Empoli, è professore ordinario di Botanica sistematica presso l’Università degli Studi di Pisa, dove è attualmente Direttore dell’Orto e Museo Botanico e Presidente del Corso di Laurea in Scienze Naturali ed Ambientali (QUI l'intervista in esclusiva su gonews.it).

