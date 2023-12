Lotteria di Natale dell'Ac Fucecchio va alla contrada Porta Raimonda colpita dall'alluvione

Un grande e 'unico' gesto dal quale prendere sicuramente esempio.

Come tutti gli anni il gruppo Mamme nel Pallone insieme alla squadra 2011 Leoni B dell’Ac Giovani Fucecchio organizza una lotteria di beneficenza.

"Quest’anno la società ha preso la decisione di aiutare un'associazione del nostro territorio che ha subito molti danni durante l’alluvione del 2 novembre scorso - dice Sonia Mazzei, portavoce delle Mamme nel Pallone -. Abbiamo deciso di devolvere l’incasso della lotteria alla Contrada Porta Raimonda di Fucecchio, perché in questi casi non ci sono questioni di schieramenti diversi per le contrade, cerchiamo di aiutare veramente chi ne ha bisogno".

L’assegno simbolico è stato consegnato ufficialmente al presidente della Contrada durante l’inaugurazione della sfilata di Natalia - Il magico Paese di Babbo Natale, dove per l’occasione è stato anche inaugurato il rinnovato corso Matteotti di Fucecchio.