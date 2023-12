Matrimoni di design, dall'Empolese premiato il Wedding Planner Giovanni Impagliazzo

Giovanni Impagliazzo, Wedding Planner

Arte, design, creatività ed eleganza per il giorno del fatidico sì. Questa la ricetta dei matrimoni di Giovanni Impagliazzo, Wedding Planner che dall’Empolese Valdelsa è salito nell’olimpo del settore, conquistando il riconoscimento di miglior Wedding Designer 2023 nella capitale. Originario di Lucca, 38 anni, Impagliazzo vive ormai da anni a Capraia e Limite.

Il premio è arrivato durante il Meetup annuale che si è tenuto a Roma sabato 2 dicembre, organizzato dalla Top Wedding Planner italiana Roberta Torresan. In questo contesto l’Empolese d’adozione è salito in vetta proprio per il design, che come spiegato, è elemento distintivo degli allestimenti che portano la sua firma. Un vero e proprio racconto visivo, che trova radici anche nella professione di architetto, svolta per molto tempo dal giovane: "Sono laureato in architettura, ho fatto questo lavoro per dieci anni e con coraggio poi ho cambiato" racconta Impagliazzo. Entrato nel mondo del Wedding, "faccio il planner ma anche il designer come Wedding Art Director" afferma.

Location, musica, abiti, fiori, tutta la scenografia è orchestrata nei dettagli secondo una visione artistica: "Pianifico e disegno i matrimoni partendo sempre dal lato estetico, tutto segue il filo conduttore dell’idea alla base". E così le competenze di architettura si fondono con quelle acquisite tramite corsi e master in pianificazione per Wedding Planner, prosegue Impagliazzo: "Realizzo bozzetti per gli sposi, che affrontano l’organizzazione con tranquillità perché sanno già cosa li attende. Punto molto sull’eleganza, gli ambienti sono equilibrati e in base alle esigenze degli sposi".

Soddisfazione infine per la "medaglia d’oro" come Wedding Designer: "Sono molto contento - conclude Giovanni Impagliazzo - perché mi sono impegnato molto e perché arriva da persone che sono in questo settore e realizzano eventi di altissimo livello".