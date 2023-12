Mezza Maratona di San Miniato nel segno del tartufo. Torna la gara tra amministratori locali

Tutto pronto per la dodicesima edizione della Mezza Maratona di San Miniato “Giuseppe Cerone”. Torna la manifestazione organizzata dall’associazione Sport e solidarietà San Miniato, in collaborazione con i gruppi podistici del territorio (Atletica La Rocca “Luigi Ocone”), la Consulta dello sport e il Comune di San Miniato.

La gara, omologata FIDAL (Federazione Italiana Atletica Leggera), torna ad ospitare anche la competizione inserita nel campionato regionale toscano, interamente riservata agli amministratori. Sindaci e amministratori di Comuni, Province e Regione, potranno così tornare a sfidarsi in un percorso a più difficoltà, come avvenne nell'edizione 2022.

A presentare le novità delle gare 2023 sono il sindaco di San Miniato Simone Giglioli, l’assessore allo sport Loredano Arzilli e il presidente dell’associazione Sport e solidarietà Ivano Leoni.

Cinque le tipologie di corsa: la gara principale competitiva di 21,097 Km (omologata Fidal), tre percorsi ludico-motori (3 Km, 7 Km e 10 Km) e la mezza maratona in due, la staffetta che vedrà il primo atleta correre per 8,50 km e il secondo per 12,5 km, con una navetta che farà la spola dalla Casa Culturale fino a Ponte a Egola, dove ci sarà il cambio.

Oltre alla gara competitiva, si svolgerà anche una marcia ludico motoria valevole per il Trofeo Pisano di Podismo, aperta a tutti. Come di consueto le gare prenderanno il via venerdì 8 dicembre, con partenza dalla Casa Culturale alle 9.00; all’arrivo verrà offerto a tutti i partecipanti un piatto di riso al tartufo bianco di San Miniato cucinato dal famoso chef-podista Marco Nebbiai.

Il percorso prevede la partenza dalla Casa Culturale (via Pizzigoni), Tosco Romagnola, viale Marconi, via Codignola, via Pestalozzi, via Guerrazzi, fino a La Catena, via Montanelli, via Cavane (prima di Casa Bonello) dove si svolta a sinistra e si continua su via Cavane fino all’intersezione con la Tosco Romagnola in direzione Ponte a Egola. Si prosegue in via San Giovanni Battista, si attraversa il centro abitato di Molino d’Egola per poi girare a destra su via Sibilla Aleramo, proseguire in via Saturnino e via Vecchia del Molino, via Pannocchia in direzione Ponte a Egola fino a via Savonarola. Alla rotatoria proseguire su via Contrada Nuova, via Leporaia, via Rio Monsone, via Curtatone e Montanara, via Piave, attraversare l’incrocio e proseguire su via Filippo Corridoni, quindi proseguire su via Dossetti. Alla rotatoria svoltare a destra su via Pruneta, proseguire in via Oberdan, via Cavasonno e poi girare a sx su via Ventignano fino ad entrare nel territorio del Comune di Fucecchio, un’altra novità di questa edizione, proseguendo fino a via Mazzone, via del Giardino, via del Pino e poi in via Macone. Si continua su via Castellonchio, via Cavane e poi via Giuseppe Montanelli, via Guerrazzi, via Cascina Lari, fino a via Selene, via Alessandro Volta e viale Marconi fino a via Codignola e via Pestalozzi.

Come da tradizione, anche quest’anno sarà consegnata ai partecipanti una medaglia che raffigura uno scorcio della Città: la Torre di Matilde. Premi anche per le squadre più numerose alla partenza e per quelle che porteranno al traguardo il maggior numero di atleti e atlete. A tutti i podisti iscritti alla gara, sarà donata una maglietta con il logo della Mezza Maratona disegnato da Rachele Berni. Una parte del ricavato della manifestazione sarà devoluto alle aziende e famiglie toscane che hanno subito danni dall'alluvione del 2 novembre scorso.

"La Mezza Maratona 2023, valida come Campionato toscano, si conferma un’importante manifestazione, cresciuta di livello negli anni, registrando molti affezionati – spiegano il sindaco Giglioli e l’assessore Arzilli –. E' una manifestazione sportiva di grande rilievo per il nostro territorio, dodici edizioni sono tante e di fatto la rendono un appuntamento importante sia dal punto di vista sportivo, sia per quanto riguarda la solidarietà. Si conferma, per il secondo anno, la gara dedicata agli amministratori, inserita nel campionato regionale, una novità assoluta inaugurata l'anno scorso, che siamo felici di riproporre anche quest'anno – e concludono -. Ci auguriamo che sia una bella mattinata di sport all’aria aperta, da trascorrere insieme alla propria famiglia, e un’occasione per divertirsi, stare insieme, fare un po’ di sana attività fisica”.

“Dodici edizioni sono tante – dichiara Leoni, presidente dell’associazione Sport e solidarietà –. Questa competizione è nata nel 2011 e da allora è cresciuta tantissimo. Nel 2012, alla morte di Giuseppe Cerone, lo storico presidente dell’associazione podistica che collaborava all’organizzazione, abbiamo deciso di intitolare questa manifestazione alla sua memoria. Nelle prime edizioni era pensata come una sorta di festa dello sport perché, oltre ai podisti, c’erano anche i pattinatori e gli handbikers, e si teneva a settembre. Dopo qualche anno fu spostata a dicembre, anche sulla scia della Mostra del tartufo, e da allora è diventata una tradizione del mese di Natale che quest’anno si arricchisce con la seconda edizione del Campionato regionale amministratori”.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa