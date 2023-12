Muore per malore 56enne a San Miniato, era ospite dell'ex convento

Un 56enne italiano è morto questa mattina attorno alle 7 a San Miniato. L'uomo, di cui non si conoscono le generalità, avrebbe accusato un malore che lo ha portato in arresto cardiaco. L'uomo è stato soccorso nei pressi dell'ex convento dei frati francescani in centro storico a San Miniato, era un turista ospite.

Da quando anche gli ultimi frati hanno lasciato la struttura, il convento di San Francesco è adibito a struttura ricettiva per i pellegrini e per i turisti.

Sul posto un'ambulanza della Misericordia di San Miniato Basso e un'automedica per i soccorsi risultati purtroppo vani. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO