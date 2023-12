Nozze d'oro e d'argento a Castelfranco, 41 coppie omaggiate dal Comune

Una festa per le coppie, ma anche una festa per tutte le famiglie.

Tanti i figli e nipoti ad applaudire i propri cari alla premiazione delle coppie che hanno raggiunto i 50, 55, 60 e addirittura 65 anni di matrimonio.

"Sono dei traguardi davvero importanti, innumerevole giorni di vita vissuta insieme, da festeggiare insieme a tutta la comunità e alle persone più care", ha commentato il sindaco di Castelfranco di Sotto, Gabriele Toti.

La celebrazione si è svolta sabato 2 dicembre presso l’Orto di San Matteo. All’evento erano presenti 41 coppie, ma le persone invitate dal Comune di Castelfranco sarebbero state in tutto 2014, 107 coppie unite in matrimonio dal 1958, 1963, 1968 e 1973.

Ogni coppia è stata omaggiata con una pergamena ricordo che esprime l'ammirazione e la riconoscenza del Comune verso chi ha saputo vivere insieme una storia di condivisione lunga più di 50 anni.

"La famiglia non è solo il centro degli affetti per un individuo, ma rappresenta anche la capacità di mantenere relazioni durature nella coppia- ha commentato il sindaco Gabriele Toti – . Queste persone sono un esempio per tutta la nostra società civile. Hanno saputo difendere la loro unione con la perseveranza necessaria per vivere insieme le prove che la quotidianità ti pone davanti. Tutta la comunità di Castelfranco dev'essere grata per il prezioso contributo che queste coppie rappresentano".

Le coppie premiate

Nella foto: (nozze di platino – 65 anni) Mario Angiolucci e Marta Bartoli, Zelindo Bonnannini e Oretta Caponi, (nozze di diamante -60 anni) Ezio Campani e Loriana Pucci, Ferruccio Cardella e Giuliana Giannotti, Renzo Fontanelli e Margherita Lastrucci, Ezio Pratesi e Gabriella Alpi, Mario Quinti e Carmela Calò, Antonio Safina e Diva Mariani, Luigi Safina e Rosanna Nuti, (nozze di smeraldo 55 anni)Sergio Bertini e Maria Bertelli, Valerio Caciagli e Berta Giani, Paolo Casale e Marilena Costanzi, Roberto Conforti e Daniela Socci, Mario Corsi e Angiola Valentini, Costantino Licursi e Maria Grazia Carosia, Ivo Quaglierini e Maria Rovini, Bruno Torrigiani e Maria Emanuella Lomuscio, (nozze d’oro – 50 anni) Gino Angelucci e Siriana Galeotti, Giampiero Benedetti e Pieretta Poggetti, Loris Bicocchi e Silvana Socci, Alvaro Bonfantoni e Piera Stefanelli, Roberto Campinotie Luciana Sassoli, Brunero Campinoti e Corella Mancini, Enzo Cappelli e Giuliana Lazzeri, Sauro Carmignani e Franca Benvenuti, Enrico Cecchi e Angela Campochiaro, Piero Chimenti e Maria Donata Melillo, Benvenuto Chimenti e Maria Rosetta Drappa, Donato Circelli e Immacolata Garofalo, Doriano Colletti e Giovanna Gigli, Roberto Cristiani Gaspero e Laura Lupori, Renzo Falaschi e Graziella Terreni, Antonio Falbo e Erminia Biondi, Piero Fluvi e Maria Franceschi, Roberto Frangioni e Silvana Nelli, Raffaele Galligani e Luigina Ulivieri, Lorenzo Marinari e Angioletta Parenti, Vincenzo Noto e Francesca Filingeri, Alvito Paciulli e Paola Batazzi, Francesco Rosania e Antonietta D'agostino, Armando Terreni e Rosanna Giunti.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa