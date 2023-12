Panettone 'sospeso' di Ant alla Caritas e alle famiglie alluvionate di Campi Bisenzio

La Delegazione di Firenze di Fondazione ANT ha deciso di destinare alle popolazioni alluvionate della Toscana metà delle donazioni raccolte dai suoi volontari durante la partita Fiorentina-Juventus dello scorso 5 novembre. La donazione, grazie ad un accordo con la Regione Toscana, sarà versata da ANT nel fondo di emergenza regionale creato appositamente per gli alluvionati della Toscana.

In più la tradizionale iniziativa del “panettone sospeso” di ANT sarà quest’anno destinata alle mense di Caritas a Firenze ma anche alle famiglie colpite dall’alluvione a Campi Bisenzio e ha ricevuto il patrocinio del Comune di Campi Bisenzio. Contattando la Delegazione di Firenze al n. 055.5000210 o alla mail ordini.toscana@ant.it sarà possibile fare la propria donazione e far arrivare un panettone ai cittadini in condizione di bisogno e/o colpiti dal recente disastro naturale.

Fondazione ANT sa bene cosa significa stare accanto a chi soffre – dichiara Simone Martini, delegato fiorentino di ANT e continua - La nostra è stata una scelta di cuore e ci fa piacere donare il 50% delle offerte raccolte durante la partita alle popolazioni alluvionate che hanno perso tutto e aver attivato l’iniziativa del panettone sospeso per i cittadini di Campi Bisenzio colpiti dal disatro. Anche tutti noi siamo rimasti profondamente colpiti dagli eventi alluvionali che hanno interessato la provincia di Firenze e la Toscana, l'alluvione è arrivata nelle case dei nostri collaboratori e volontari ed abbiamo dovuto affrontare enormi difficoltà nel cercare di non far mancare l'assistenza domiciliare nelle zone colpite la dove era possibile arrivare con i nostri medici ed infermieri.

L'Amministrazione di Campi Bisenzio ringrazia profondamente ANT per le azioni di solidarietà che sta mettendo in campo in favore della popolazione alluvionata – ha dichiarato Lorenzo Ballerini, Assessore al Sociale del Comune di Campi Bisenzio - in particolare, l'iniziativa del panettone sospeso per i cittadini in condizione di bisogno del Comune di Campi Bisenzio, contribuirà a portare un po' di normalità alle famiglie colpite dall'evento alluvionale durante le tradizionali festività natalizie. Una preziosa rete di collaborazione per rafforzare la solidarietà sul territorio.

Sono davvero grato ad Ant per aver messo a disposizione risorse e capacità organizzative e, soprattutto, le energie dei suoi volontari per dare un aiuto ai cittadini colpiti dall'alluvione di novembre – ha dichiarato il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani - Un'ennesima prova di solidarietà da parte di chi, da sempre, è vicino a chi soffre. Un'attività preziosa che l'associazione, con i suoi

medici ed infermieri, ha continuato a prestare nonostante le difficoltà anche nelle zone colpite. L'offerta di metà delle donazioni raccolte allo stadio e l'iniziativa del panettone sospeso rappresentano davvero un grande regalo, che fa emergere ancora una volta il cuore grande e sincero della Toscana.

Fondazione ANT è la più ampia realtà non profit per l’assistenza specialistica domiciliare ai malati di tumore e la prevenzione gratuite – ha curato oltre 149.000 persone in 11 regioni italiane. Ogni anno oltre 10.000 persone vengono assistite nelle loro case da équipe multi-disciplinari ANT che assicurano cure specialistiche di tipo ospedaliero e socio-assistenziale, con una presa in carico globale del malato oncologico e della sua famiglia. Sono complessivamente 471 i professionisti che lavorano per la Fondazione (medici, infermieri, psicologi, nutrizionisti, fisioterapisti, farmacisti, operatori socio-sanitari etc.) cui si affiancano oltre 2.000 volontari impegnati nelle attività di raccolta fondi necessarie a sostenere economicamente l’operato dello staff sanitario.

La struttura sanitaria di ANT nella regione Toscana è composta da 8 medici, 1 nutrizionista, 8 infermieri e 5 psicologhe. Per informazioni è possibile contattare il numero 055 5000210 oppure consultare il sito www.ant.it/toscana.