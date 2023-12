Più di un chilo di cocaina nel giubbotto, arrestato

Aveva più di un chilo di cocaina nel giubbotto, un 35enne è stato quindi arrestato. Nella tasca del giubbotto aveva 1.200 grammi circa di cocaina, suddivisi in quattro panetti, ed era in possesso di 1000 euro in contante. L'uomo, di origini albanesi, è stato arrestato a Pistoia un 35enne per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Gli agenti della squadra mobile hanno notato un atteggiamento sospetto da parte dell'uomo mentre era alla guida della sua autovettura. Per tale motivo gli agenti lo hanno fermato, mentre rientrava nella sua abitazione e lo hanno controllato, scoprendo la cocaina e i soldi.