Qualità della vita 2023, nella classifica Firenze ancora al top. Ma non in sicurezza

È stata diffusa dal Sole 24 Ore la 34esima indagine sulla Qualità della Vita nelle province italiane. Qui la classifica 2022.

Qualità della vita 2023, in Toscana Firenze al top, Grosseto in coda

Per quanto riguarda la Toscana, la prima ad apparire nella classifica è Firenze, che scende di tre posizioni al sesto posto. Nella storia della ricerca del quotidiano, aveva vinto una volta e un'altra era giunta al terzo posto.

La seconda provincia toscana ad apparire è Pisa, in caduta libera di 11 posizioni al 21esimo posto.

Anche Siena crolla al 30esimo posto, dopo il quarto posto nel 2022. La stessa provincia che in 34 anni ha vinto per ben due volte la classifica annuale ed è arrivata seconda in un'altra occasione.

Subito sotto, al 31esimo posto, troviamo Prato in risalita di 14 posizioni. Al 45esimo posto, in calo di 8 posizioni, troviamo Arezzo, che nella sua storia è arrivata una sola volta sul podio, al terzo posto.

Al 63esimo posto troviamo Lucca, sotto di 16 posizioni rispetto all'anno scorso. Invariata la posizione di Pistoia al 64esimo posto, scende di 14 posizioni Livorno al 66esimo posto. Ancora più giù Massa-Carrara, al 72esimo posto (-12 posizioni), poco più giù Grosseto al 74esimo posto (-17)

Firenze malissimo per la questione sicurezza

Le classifiche settoriali vedono Firenze al quarto posto per Cultura e tempo libero, dopo la vittoria nel 2022. Il podio è vinto come Comuni aperti (primo posto) e Amministrazioni digitali (terzo posto), Speranza di vita alla nascita terzo posto), Tasso di occupazione (secondo posto), Presenza di imprese straniere (terzo posto) e Prezzo medio di vendita delle case (terzo posto). Infelice il ranking per Giustizia e sicurezza, con il 102esimo posto, e per Ondate di calore, 100esimo posto.