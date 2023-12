Rally della Fettunta, dagli anni '70 il Chianti protagonista delle sfide a 4 ruote

La Rallymania cattura il Chianti con una storica manifestazione che attraversa alcune delle più suggestive colline del mondo, intriso di ambiente, cultura, tradizioni e produzioni enogastronomiche.

Una passione e un’esperienza collettiva che tornano ad accendere i motori tra le colline del Chianti e della Valdelsa. Scatterà nel borgo medievale di Barberino Val d’Elsa lo start della quarantaquattresima edizione del Rally della Fettunta, in programma sabato 9 e domenica 10 dicembre.

La tradizionale corsa, ideata e promossa dalla Valdelsa Corse, organizzata con il contributo e il patrocinio dei Comuni di Barberino Tavarnelle e San Casciano in Val di Pesa, in collaborazione con Aci Firenze propone un appuntamento di rilievo nazionale per il mondo del rally con 9 prove speciali per un totale di 52,70 km di tratti cronometrati immersi nei paesaggi chiantigiani.

Un percorso di straordinaria bellezza che fonde paesaggio e testimonianze storiche, artistiche e architettoniche del passato.

L'arrivo della gara è previsto domenica 10 dicembre in piazza Matteotti a Tavarnelle Val di Pesa alle ore 16.

"Siamo felici di accogliere la storica manifestazione - dichiara il sindaco di Barberino Tavarnelle David Baroncelli - che tanti appassionati e cittadini seguono ormai da 44 edizioni, la gara è caratterizzata dalla partecipazione di numerosi iscritti, una settantina di piloti da tutta Italia alla guida di auto sia moderne che storiche".

Una vetrina per il Chianti e la Valdelsa, la sua lunga storia, intensa e popolare, legata al mondo delle quattro ruote, la sua vocazione al turismo sportivo e all'accoglienza, fatta di cultura, biodiversità e identità rurale. Insieme alla passione, radicata da decenni a Barberino Val d'Elsa e Tavarnelle Val di Pesa dove la gara prende vita negli anni '70, cresce l’interesse dei tantissimi sportivi che provengono da varie regioni d'Italia.

"La kermesse diventa anche un'occasione per conoscere e riscoprire il ricco patrimonio culturale e paesaggistico del Chianti e della Valdelsa, tra pievi, castelli, dimore e cantine storiche – tiene a dire il sindaco di San Casciano in Val di Pesa Roberto Ciappi – il territorio è il punto di forza di un'operazione di rilancio che considera il Rally della Fettunta con il suo indotto turistico-sportivo un importante volano di promozione per l'intera area”. Una passione condivisa da due valli che va a toccare l'area di San Casciano con un percorso ricco e avvolgente.

"Con la Valdelsa Corse - aggiungono i sindaci - abbiamo instaurato una collaborazione proficua, caratterizzata da professionalità, competenza e passione seria e volontaria".

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino