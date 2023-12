Rapina violenta per un orologio da 80mila euro, arrestato dai parenti un 36enne

Un 36enne albanese è stato arrestato dai carabinieri di Prato in una casa di Campi Bisenzio, dove aveva trovato ospitalità presso dei parenti, perché pendeva una misura cautelare di custodia in carcere. Era ritenuto uno dei responsabili di una violenta rapina ai danni di un cinese a maggio 2023 a Prato per rubare un orologio da 80mila euro. L'albanese aveva tentato di scappare, non dall'Italia ma si era rifugiato in casa dei familiari. Tra gli elementi utili al provvedimento, le impronte digitali ritrovate sul luogo del delitto, che combaciano con quelle dell'arrestato, che ora si trova nel carcere di Prato.