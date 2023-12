Quando i sogni non hanno età: si laurea in lettere a 86 anni

Si chiama Sandrina Cesari e si è laureata in lettere il 30 novembre a Pisa con una tesi su Pinocchio. Ha preso centodieci e lode, è stata applaudita dai familiari presenti, venuti dalla Liguria. La sua è una bella storia perché Sandrina Cesari non è una studentessa qualsiasi, è una classe 1937: si è messa in testa la corona d'alloro a 86 anni.

Sandrina Cesari, originaria di La Spezia, ha preparato la tesi dal titolo “Morte, metamorfosi e rinascita nelle avventure di Pinocchio”, con relatrice la professoressa Francesca Fedi.

L'Università di Pisa l'ha celebrata così: "Ha concluso a 86 anni compiuti un percorso iniziato oltre 60 anni prima, raggiungendo il traguardo della laurea grazie alla sua tenacia e al sostegno dei figli Giorgia e Dario e di tutta la sua famiglia. Un'emozione per tutti i presenti e un sogno realizzato per la neo-dottoressa Cesari, a cui vanno le nostre migliori congratulazioni e un augurio di buoni festeggiamenti!".