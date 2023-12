Spaccata da un parrucchiere a Firenze, il comitato: "Situazione fuori controllo"

Un'altra spaccata in un negozio di Firenze. I carabinieri di Santa Maria Novella sono intervenuti al negozio di parrucchiere Gino De Stefano hair designer, in via Ponte alle Mosse. I malviventi, dopo aver forzato la porta di ingresso ed essersi introdotti all'interno, hanno portato via il fondo cassa da euro 200,00.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Sezione Investigazioni Scientifiche di Firenze per eseguire i rilievi. Indagini in corso dei Carabinieri della Compagnia di Firenze.

A commentare il fatto anche il Comitato San Jacopino: "Una situazione fuori controllo. Difficile andare avanti così nessuno ci tutela più, non c'è più sicurezza e tranquillità da tempo nel quartiere succede di tutto. Ma nonostante le tante denunce e segnalazioni dice il presidente del comitato cittadini attivi san Jacopino Simone Gianfaldoni nessuno si vede più

Sempre in quella via ponte alle mosse la notte prima vi era stato un furto in abitazione, dove i ladri sono passati dai tetti dei vicini.

Non ci basta sentir dire ci siamo stiamo lavorando, le frasi di circostanza non sono più ricevibili. Stamani abbiamo partecipato insieme ad altri comitati e associazioni al flash mob in via della Scala. Stiamo organizzando una manifestazione dove non ci sono colori politici, chiameremo a rapporto tanti comitati, associazioni, semplici cittadini commercianti, per farci sentire a livello Nazionale le leggi vanno corrette e potenziare le forze dell'ordine. Siamo arrivati ad un punto che ogniuno può fare cosa vuole e non è accettabile".