Tenta il furto in un negozio, scoperto dai petali della ghirlanda rimasti nei capelli

A incastrarlo per il tentato furto all'interno di un negozio di via del Giglio a Firenze sono stati dei petali rosa rimasti impigliati tra i capelli, corrispondenti a quelli dei fiori di una ghirlanda vicino alla finestra usata per entrare durante il furto. Un 36enne marocchino è stato arrestato alle 2.30 da parte della polizia. All'avvio dell'allarme nel negozio, il malintenzionato è fuggito dietro alcune fioriere nel tentativo di nascondersi dall'arrivo delle volanti della questura. È stato beccato in via Tornabuoni.

Un altro marocchino, 18enne, è stato arrestato assieme a una 22enne italiana per furto aggravato in concorso in via degli Artisti, ancora a Firenze. Poco dopo il colpo riportato prima, alle 3.30, i due avrebbe infranto la vetrina del locale prendendo sigarette e soldi contanti. All'arrivo delle pantere della questura, i due sono stati trovati a distanza di pochi metri. Nel borsone tenuto in mano dall'uomo sono emersi 10 pacchetti di sigarette e 400 euro in monete. La ragazza aveva 50 euro in banconote. I due, già noti alle forze di polizia per reati contro il patrimonio, sono finiti in manette. La refurtiva è stata restituita.