Accorpamento istituti scolastici in Toscana, c'è anche Gambassi

La Giunta regionale che ha approvato il documento per definire gli indirizzi utili all'approvazione del piano regionale per il dimensionamento della rete scolastica per l'anno 2024/2025. Delle 470 istituzioni scolastiche autonome (compresi Cpia e educandati), in base alle disposizioni nazionali 17 istituti dovrà procedere all'accorpamento e perderanno il proprio dirigente a partire dal prossimo anno scolastico.

L’accorpamento riguarderà anche e l'istituto Gonnelli di Gambassi Terme, in provincia di Firenze. Le altre istituzioni candidate agli accorpamenti: in provincia di Lucca l'istituto comprensivo i Martiri di Sant'Anna a Stazzema, l'istituto Puccini a Pescaglia, istituto I.C di Bagni di Lucca, istituto don Lazzeri - Stagi a Pietrasanta; in provincia di Massa Carrara l'istituto Bonomi a Fosdinovo, l'istituto Tifoni a Pontremoli, il liceo scientifico Marconi di Carrara, l'istituto I.C e l'istituto Malaspina a Massa; in provincia di Pistoia l'istituto tecnico agrario Anzilotti di Pescia, l'istituto Ferrucci di Larciano, e l'istituto Berni di Lamporecchio. E ancora, in provincia di Siena l'istituto Folgore di San Gimignano e l'istituto San Bernardino da Siena; nell'Aretino l'istituto Giovagnoli a Sansepolcro (Arezzo), in provincia di Grosseto l'istituto don Milani a Orbetello, e l'istituto Gonnelli di Gambassi Terme, in provincia di Firenze. Entro il 16 dicembre, spiega il documento, le Province e la Città metropolitana di Firenze dovranno approvare i piani di dimensionamento della rete scolastica del proprio territorio. Entro il 31 dicembre la Giunta regionale approverà la deliberazione di approvazione della programmazione della rete scolastica per l'anno scolastico 2024/2025.