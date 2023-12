Affitti brevi a Firenze, Mazzetti (FI): "Risorsa preziosa". E attacca Nardella

"Gli affitti brevi non sono l'origine di tutti i mali per i centri storici; come emerge dal report Fiaip presentato oggi, sono una risorsa preziosa. Nardella dovrebbe spiegarci perché la città di Firenze, in circa vent'anni, ha perso oltre 100 mila residenti piuttosto che prendersela con i piccoli proprietari che, legittimamente, mettono a frutto i propri beni. La proprietà è sacra, come Parlamento e come Governo dobbiamo anche impegnarci affinché tutti possano arrivare a comprarla".

Lo ha detto Erica Mazzetti, parlamentare di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di Forza Italia, durante la presentazione del "Report Immobiliare Nazionale Fiaip sull'andamento del mercato immobiliare turistico in Italia - Dati 2023 e previsioni 2024" oggi alla Sala Stampa della Camera.

"Non tutti - ha proseguito - possono abitare nel centro storico, dobbiamo però dare a tutti la possibilità di spostarsi, dalle aree periferiche o metropolitane, dove ci sono più serbatoi di immobili, verso il centro, o il luogo di lavoro, e viceversa. Riducendo i tempi di percorrenza, con le infrastrutture e i trasporti affidabili, si può contribuire a risolvere il problema casa, soprattutto per tutti coloro che sono nella cosiddetta fascia grigia ovvero coloro non accedono all'edilizia residenziale pubblica ma nemmeno agli immobili a prezzi di mercato".

"Come Forza Italia - ha rimarcato Mazzetti - siamo in prima linea per una nuova politica sulla casa, visto che l'ultima si deve a Silvio Berlusconi. Forza Italia, su impulso del Senatore Maurizio Gasparri, ha presentato una legge per la rigenerazione urbana; io ho presentato una legge per la riqualificazione degli immobili. L'obiettivo adesso è un nuovo testo unico dell'edilizia che eviti sovrapposizioni e incertezze normative".

"Oggi, grazie al report immobiliare di Fiaip che ho voluto ospitare con grande interesse, ho avuto modo di approfondire i temi caldi per il settore immobiliare e mi fa piacere la presenza del Collegio Nazionale dei Geometri e di Confedilizia perché dobbiamo fare sistema", ha ribadito Mazzetti.

Fonte: Ufficio Stampa