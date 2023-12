A soli 34 anni un collega giornalista è stato colpito da un malore fatale mentre si trovava a casa, al lavoro in smart working. A ritrovarlo la moglie nel tardo pomeriggio: attende un figlio. Sulle pagine del quotidiano Il Tirreno viene riportato il grave lutto per Andrea Pardini, corrispondente per l'emittente tv pisana 50 Canale. Abitavano a San Frediano a Settimo, nel territorio di Cascina. Pardini ufficialmente non soffriva di problemi di salute pregressi. Non è stata disposta l'autopsia dal pm di turno perché la morte è stata classificata per cause naturali. Alla famiglia del giornalista e alla redazione di 50 Canale il grande abbraccio da parte del gruppo editoriale XMedia Group e della redazione di gonews.it.