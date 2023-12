Babbo Natale arriva in classe a Fucecchio

Con una lettera indirizzata a educatrici, educatori, maestre e maestri, la vicesindaca e assessora alla scuola Emma Donnini ha dato il via al progetto che, come da tradizione, vedrà i bambini e le bambine dei nidi d'infanzia, delle scuole primarie e delle scuole dell'infanzia del Comune di Fucecchio protagonisti degli addobbi che allestiranno l'abete natalizio in piazza Montanelli, che quest'anno sarà ispirato proprio alla scuola. Nel frattempo, però, un grande regalo è arrivato questa mattina per tutti gli studenti: il sindaco Alessio Spinelli, insieme a Babbo Natale, ha fatto visita ad ogni scuola per donare, a nome dell'Amministrazione comunale, un abete natalizio come ringraziamento al lavoro che ogni anno bambini ed insegnanti realizzano in occasione del Natale. Le immagini delle decorazioni che andranno ad allestire l'Abete della Scuola in piazza Montanelli, saranno poi pubblicate sulle pagine Facebook e Instagram del Comune di Fucecchio.