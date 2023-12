Caro energia, sul sito del Comune pubblicato l'elenco degli ammessi

Il Comune di Montemurlo informa che è stata pubblicata la graduatoria degli ammessi ai contributi del bando “Caro energia” che assegnava 90 mila euro alle famiglie montemurlesi per far fronte ai rincari energetici. Il Comune di Montemurlo ha esteso la platea dei bonus sociali statali e ha dato la possibilità ad un numero maggiore di famiglie di accedere ai contributi per il pagamento delle bollette di luce e gas per il riscaldamento domestico.

Per ciascun nucleo familiare poteva essere presentata una sola richiesta o per l’energia elettrica o per il gas per il riscaldamento. Il contributo sarà corrisposto, fino ad esaurimento fondi, da un minimo di 100 ad un massimo di 300 euro a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare.

Nel caso in cui l’utenza, per cui è richiesto il contributo, risulti beneficiare del bonus sociale energia elettrica o gas per riscaldamento si procederà ad una riduzione del contributo del 50%.

Per consultare la graduatoria degli ammessi e degli esclusi www.comune.montemurlo.po.it.

Maggior informazioni: https://montemurlo.etrasparenza.it/index.php?id_oggetto=16&id_doc=56404.

Fonte: Ufficio stampa