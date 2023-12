Cena di auguri per gli Amici dei Vigili del Fuoco di Empoli: i premi dell'edizione 2023

Venerdì 1 dicembre l’Associazione “Amici dei Vigili del fuoco” ha riunito, per gli auguri di fine anno, circa 200 persone fra associati e invitati nella splendida cornice del Golf Club Bellosguardo di Vinci per conferire alcuni riconoscimenti a coloro che il consiglio direttivo dell’associazione ha ritenuto che le proprie azioni e comportamenti fossero improntati al 'coraggio'.

Questa consuetudine, nata molti anni fa per iniziativa di dieci amici che si riunivano presso il distaccamento dei Vigili del fuoco di Empoli per scambiarsi gli auguri di Natale e condividere un momento di gioia e spensieratezza con i propri amici pompieri, si è progressivamente consolidata.

Nel corso degli anni l’Associazione è cresciuta in numero e consapevolezza, quello che agli inizi era un modo semplice per dire grazie con una festosa cena a chi giornalmente mette a repentaglio la propria incolumità per portare soccorso alle persone, è diventato un appuntamento annuale molto atteso e vissuto con intensità da tutti i partecipanti.

L’associazione composta nel suo interno da Vigili del Fuoco in quiescenza da quelli in servizio, dirigenti, comandanti ma soprattutto da amici, imprenditori, dirigenti di aziende pubbliche e private, che nella loro attività quotidiana ricoprono ruoli molto importanti nella nostra società, oggi sono oltre 60, con un proprio consiglio direttivo ed un proprio statuto, con la finalità di valorizzare l’attività dei vigili del fuoco, i comportamenti meritevoli sul piano sociale e promuovere i valori di lealtà, amicizia, collaborazione ed altruismo, come ogni anno hanno effettuato questa meravigliosa serata di gala.

L’iniziativa della serata è la consegna annuale del premio “Vivi la vita con coraggio”: coraggio nell’affrontare le avversità della vita, coraggio nel porsi a servizio di chi ha più bisogno, coraggio dei vigili del fuoco e di tutti soccorritori.

Questo riconoscimento nel corso degli anni è stato conferito sia a persone che ad associazioni note e meno conosciute ma tutte ugualmente accomunate dal sentimento del coraggio.

Ricordiamo la Senatrice Liliana Segre, la RFK R.F.Kennedy, la Fondazione Tommasino Bacciotti, la Fondazione Don Gnocchi, il cantante Andrea Bocelli, l’Associazione Lilith, il giornalista Iacopo Cecconi per i reportage durante la scorsa guerra in Ucraina, l’Associazione delle Dragon Boat di Astro onlus, bambini superstiti di Rigopiano post crollo della montagna che spazzo via l’hotel e alcuni persero le famiglie, i bambini di Ischia post terremoto.

Nel corso della cena il Presidente Gioacchino Giomi con i Vicepresidenti Paolo Marchese Morello, Alessio Spinelli ed con il segretario Sergio Baviello, a nome di tutto il Consiglio direttivo dell’associazione ha conferito quest’anno un Premio speciale “Vivi la vita con coraggio 2023” a S.E. il Cardinale Matteo Maria Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, assente per impegni istituzionali, che ci ha voluto comunque inviare una nota di ringraziamento letta durante la cena, quest’anno il premio è stato assegnato:

- al dottor Giuliano Maffei in qualità di Presidente della Fondazione “Stella Maris” di Pisa, istituto scientifico e di ricerca per la neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza

- a Umberto Panerai, campione olimpionico di pallanuoto e preparatore atletico del Team Prada con Luna Rossa, che nonostante il grave incidente che le ha spezzato la carriere di nuotatore, ha avuto il coraggio di rimettersi in gioco e affrontare tante nuove sfide riscuotendo enormi successi oltre che sostenere progetti rivolti ai giovani accompagnandoli nello sport e allentandoli da situazioni pericolose.

Durante la serata è stato conferito anche un riconoscimento raffigurante “Le mani di Mandela” per l’altruismo e la fratellanza dimostrata dai Vigili del fuoco della Toscana, in occasione dell’ultima calamità avvenuta nelle provincie di Prato , Pistoia e Firenze, ha ritirato il premio l’Ing. Marco Frezza, Direttore regionale VV.F. del Toscana assieme ai Comandanti provinciali ed una rappresentanza in uniforme da intervento dei Vigili del fuoco di Empoli.

Lo stesso riconoscimento è stato conferito agli Angeli del fango 2023, giovani studenti che dopo 60 anni hanno rievocato un esempio dato dai loro predecessori nel ’66. In particolare, una rappresentanza di questi Angeli del Fango 2023, erano presenti studenti dell’Istituto Marconi e Istituto Gramsci Keynes di Prato, oltre all’Istituto Checchi di Fucecchio insieme ai loro docenti. Durante il recente alluvione si sono armati di secchi, pale e tanto impegno senza chiedere niente in cambio, aiutando i soccorritori e le famiglie in difficoltà.

Altri riconoscimenti sono stati conferiti: dal Comandante Provinciale Ing. Marisa Cesario del Comando di Firenze, all’imprenditore Ezio Castellani, Presidente dell’Associazione Conciatori di Santa Croce sull’Arno, omaggiandolo del casco rosso di Capo squadra VVF per la particolare vicinanza al Corpo Nazionale e per aver avuto, insieme agli altri associati, l’idea di costituire questa Associazione Amici dei Vigili del Fuoco con finalità rivolte al sociale e alla valorizzazione di veri esempi di umanità.

Altro riconoscimento è andato alla sindaca di Empoli Brenda Barnini, a fine mandato, per l’attività svolta in questi dieci anni ma soprattutto per la collaborazione con il territorio e con la Caserma di Empoli .

La serata si è conclusa con la consegna dei diplomi ai nuovi iscritti all’Associazione , fra questi il Presidente della Scuderia Trident Maurizio Salvadori per la vittoria del mondiale piloti con Bortoleto in Formula 3 a cui è stato consegnato un piatto in ceramica raffigurante il simbolo della scuderia.

Nella serata è stata colta l’occasione per ringraziare la Conad Nord Ovest, presente con il suo Amministratore delegato Adamo Ascari, per essere entrata in qualità di socio nell’Associazione ma anche come sponsor ufficiale per i prossimi anni , un connubio che solidifica due realtà da sempre esempio di aggregazione e integrazione al servizio della collettività.

Brindisi e saluti augurali sono stati scambiati tra tutti i presenti con l’auspicio di continuare ad incontrarsi nel tempo valorizzando altre realtà che sono votate allo spirito di aiuto e sostegno del prossimo.

Fonte: Ufficio Stampa