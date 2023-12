Con un panettone o le arance, centinaia di pasti in dono al Banco Alimentare

Perché a Natale non pensare ad un regalo davvero buono?

L’occasione è data dal Banco Alimentare della Toscana che dopo aver distribuito le 400 tonnellate di prodotti alimentari raccolti grazie alla Colletta dello scorso 17 novembre, ha pensato a come aiutare tutti coloro che nella nostra regione si rivolgono alle strutture caritative convenzionate con il Banco.

Tutti noi possiamo infatti regalare un panettone o un pandoro dell’Azienda Bennati: con una donazione di 15 euro non solo acquisterete un prodotto dolciario di qualità ma garantirete circa 150 pasti per le oltre 123mila persone quotidianamente supportate dal Banco.

E se non vi piacciono i dolci, nessun problema: direttamente dalla Calabria arrivano delle ottime arance, non trattate, che fanno davvero bene a tutti. Anche in questo caso c’è una doppia opportunità: con una donazione di 25 euro si acquistano 15 kg di arance e si garantiscono 250 pasti per gli altri ma si può anche acquistare uno shopper di arance da 5 kg con una donazione di 10 euro.

“Il Natale è in questo caso, ovviamente, un pretesto – ha commentato il direttore del Banco Alimentare della Toscana, Irene Cappella – per cercare di portare a più persone possibile quello spirito di condivisione che guida il nostro operare quotidiano. Questi prodotti sono davvero un regalo, per se stessi e per gli altri. E come sempre possiamo garantire e far vedere come un gesto di solidarietà si trasforma in un pasto. E ci rende tutti più buoni!”

Per ordinare si può inviare una mail a segreteriadirezione@toscana.bancoalimentare.it oppure telefonare al 3757246834, passando poi a ritirare i prodotti presso la sede del Banco a Firenze in piazza Artom. Le donazioni possono essere effettuate in contanti, pagamenti elettronici e bonifici bancari.

Fonte: Banco Alimentare della Toscana